Hiszpania. Emir Szardży żąda zwrócenia katedry muzułmanom

Sultan III ibn Muhammad al-Kasimi, czyli władca jednego z Emiratów Arabskich - Szardży - zażądał, by hiszpańska Kordoba zwróciła muzułmanom katedrę Mezquita Catedral.

Hiszpania - katedra w Kordobie wróci w ręce muzułmanów?

Co ciekawe, według gazety "El Confidencial" emir Szardży przychyla się do współużytkowania katedry przez muzułmanów i chrześcijan jako miejsca modlitwy.

Temat własności tego obiektu pojawia się od dawna. W 2004 r. jeden z hiszpańskich przywódców muzułmańskich Muhammad Manan oświadczył, że władze powinny oddać muzułmaon to miejsce.

Jednak biskup Kordoby Demetrio Fernandez wielokrotnie zapowiadał, że nie pozwoli wspólnotom muzułmańskim na odbywanie modłów w katedrze. Jego zdaniem doprowadziłoby to do usunięcia katolików ze świątyni. Katedra należała do chrześcijan przez 16 wieków, podczas gdy muzułmanie okupowali ją przez 400 lat.