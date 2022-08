Hiszpańska Marbella. Dowbory zdradzają praktyczne informacje dotyczące rynku nieruchomości

Zjawisko niechcianych lokatorów, czyli "okupas"

Celebryci zwracają uwagę na intrygujące zjawisko, o którym dużo mówi się w Hiszpanii. Chodzi o tak zwanych "okupas". Są to osoby, które wchodzą do mieszkania pod nieobecność właścicieli. Jeżeli mieszkają tam dłużej niż 48h, to wyrzucenie ich jest bardzo trudne, bowiem wymaga procesu sądowego. Większość z nich nie robi tego, aby faktycznie zamieszkać w danym miejscu, ale w celu wyłudzenia pokaźnej sumy pieniędzy. Takie osoby żądają gotówki, w zamian za wyniesienie się z lokum.