"Hiszpańska tancerka". Niezwykły ślimak zauważony na australijskiej plaży

Ślimaki Hexabranchus sanguineus, co dosłownie oznacza "krwiste sześć skrzel", rzadko pojawiają się na brzegu, dlatego gdy zostaną dostrzeżone, najczęściej wywołują sensację – tak jak w ostatnich dniach na australijskiej plaży, ok. 1200 km od Perth. Stworzenia te mają miękkie i spłaszczone ciało, a dorosłe osobniki mogą mierzyć nawet 90 cm, choć zazwyczaj jest to ok. 20-30 cm. Nurkowie mogą zobaczyć okazy w ich naturalnym środowisku na głębokości ok. 15 m.