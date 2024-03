Hiszpańska wyspa chce wychowywać turystów. "Nie liczba gości jest wyzwaniem, ale ich zachowanie"

Sposób na zapanowanie nad turystami

By wspierać odpowiednie postawy, Majorka realizuje projekt pt. "Mallorca Pledge". Ma on na celu stałe informowanie podróżnych - przed przyjazdem, w czasie pobytu i po wyjeździe - że zasoby naturalne na wyspie są ograniczone. Władze będą systematycznie apelować, by przyjezdni oszczędzali wodę, segregowali śmieci i przestrzegali zasad recyklingu.