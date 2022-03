Hit lata teraz nawet 50 proc. taniej. Ten kraj kochają nie tylko Polacy

- Turcja to jeden z tych kierunków w basenie Morza Śródziemnego, do których lata się przez cały rok - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Latem to niekwestionowany lider wśród destynacji turystycznych najchętniej wybieranych przez Polaków, ale także przez Niemców, Brytyjczyków czy Francuzów. Rozległe resorty z imponującymi kompleksami basenowymi, bogata oferta all inclusive, ale też urokliwe miasteczka i całkiem spore miasta na Riwierze to główne magnesy przyciągające gości.