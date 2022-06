Kulinarne ciekawostki z Polski. Czego trzeba koniecznie spróbować na wakacjach?

Wiele osób zada sobie jednak w pełni uzasadnione pytanie, jak to możliwe, że mięso żubra trafia na talerze? W końcu gatunek ten w Polsce znajduje się pod ochroną. Otóż, mięso jest pozyskiwane w wyniku kontrolowanego odstrzału zwierząt, który ma na celu ograniczenie ich populacji. Aby się nie zmarnowało, trafia do kuchni okolicznych restauracji lub do dalszej sprzedaży.