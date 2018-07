Horror w Grecji. Rozmawiamy z Polkami, które były w miejscach trawionych przez ogień

Ogień w Grecji rozprzestrzeniał się przez ostatnie kilkadziesiąt godzin w zastraszającym tempie. Widziały to na własne oczy m.in. Polki, które mieszkają w tym kraju. Cały czas rośnie liczba zaginionych osób i ofiar, wśród których są polscy turyści.

– Około południa pojechałam z partnerem z Pireusu na plażę do oddalonego o godzinę drogi miasteczka Kineta. Już jadąc tam widzieliśmy dym, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali żywiołu. Gdy dotarliśmy na miejsce, ogień szalał i trawił kurort. Ludzie uciekali w popłochu, a tych co utknęli na plaży, ewakuowano łodziami. Paliły się domy oraz samochody. To był przerażający widok – mówi w rozmowie z WP pani Sylwia, która od 20 lat jest mieszkanką Grecji.

Ewakuacja turystów

– Na tych terenach mieszkańcy sami decydowali, czy zostaną na miejscu oraz gdzie się udadzą. Zwłaszcza ludzie starsi odmawiają opuszczenia swojego domostwa i ryzykując życiem pozostali w nich, ograniczając się do polewania wodą terenu wokół domu i do modlitwy. Inni postanowili ratować się, udając się w stronę "bezpiecznych" plaż. Jednak pożar dotarł aż do morza i cześć z nich zginęła. Natomiast ci, którzy próbowali płynąc zostali pochłonięci przez ogromne fale – przekazuje Polka.

W Grecji zginęli polscy turyści

Greckie media jako główną przyczynę pożarów podają celowe podpalenia

– Co jakiś czas słyszy się, że ktoś umyślnie podpalił np. łąkę czy las. Te osoby robią to po to, żeby spalić to, co znajduje się na danym terenie, ponieważ dzięki temu mogą stawiać w tych miejscach domy, osiedla czy sklepy. Tym razem, jeśli było to celowe podpalenie, to sytuacja ewidentnie wymknęła się spod kontroli – tłumaczy pani Sylwia. Na koniec rozmowy dodała, że pożary szalały w ostatnich dniach w wielu miejscach w Grecji, w tym w Chani na Krecie, Skopelos czy Rafinie. Jednak najpoważniej ucierpiała położona nad Zatoką Sarońską Kineta.