Hotel w klifie, czyli Norwegowie i ich oryginalna architektura

Krajobraz Norwegii słynie z licznych klifów. W jednym z nich, blisko 600 m nad ziemią, ma powstać hotel. To kolejna ciekawa propozycja architektoniczna z tego skandynawskiego kraju.

Klif Preikestolen to popularne wśród turystów miejsce, położone nad Lysefjordem niedaleko miasta Stavanger na południu Norwegii . Według propozycji architektów wewnątrz skały ma powstać hotel o wysokim standardzie. Najciekawszą propozycją są wiszące nad krawędzią balkony, a także sporych rozmiarów taras widokowy, z którego będzie wystawać przeszklony z wszystkich stron basen.

To nie jest jedyne miejsce w Norwegii, zapewniające niesamowite widoki. To właśnie tam powstała pierwsza w Europie podwodna restauracja o nazwie „Under”. Ta otwarta na początku tego roku wykwintna jadłodajnia mieści się w Båly niedaleko Lindesnes i może pomieścić do 100 osób. Klienci zajadając wytworne potrawy mogą jednocześnie podziwiać morski ekosystem przez dużą, 10-metrową szybę.