Hotelarze narzekają na liczbę rezerwacji. Co się stało?

Kogo dotyczyło badanie?

Warto podkreślić, że w ankiecie online przeprowadzonej w dniach 4-10 listopada wzięło udział 165 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 59 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 proc., łączące segment biznesowy z turystycznym - 39 proc., a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej - 28 proc.