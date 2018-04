Hotele ze spa, które cię zachwycą. Relaks jest tańszy niż myślisz

Jeśli uważasz, że spa i odnowa biologiczna to luksus, który kosztuje mnóstwo pieniędzy, zerknij na poniższe propozycje. Znaleźliśmy kilka atrakcyjnych miejsc idealnych dla osób, które pragną ciszy i spokoju.

Hotel Continental Aqua & SPA w Krynicy Morskiej kusi przyjezdnych nie tylko szeroką ofertą z zakresu odnowy biologicznej, ale również dużym aquaparkiem o łącznej powierzchni 200 m kw. ze zjeżdżalniami, jacuzzi i saunami. Kompleks term i basenów, a także suche i mokre sauny to doskonała okazja do odreagowania codziennego stresu. W trosce o komfort rodzin z dziećmi przygotowano również animacje dla najmłodszych. Dzięki temu rodzice będą mogli w pełni się zrelaksować.

Wizyta w saunie to ważny element wypoczynku nie tylko ze względu na towarzyszący jej stan błogiego odprężenia. Relaks wspomaga również naturalne oczyszczenie organizmu z toksyn i zanieczyszczeń, na które każdy jest wystawiony podczas codziennych zajęć. Oczyszczenie ciała i umysłu sprawi, że wypoczynek będzie w pełni wartościowy.

Jeśli natomiast pragniesz odpoczynku z dala od miejskiego gwaru, warto poszukać w jednej z mniejszych miejscowości. Położony w Dźwirzynie resort Neptuno Resort & Spa jest doskonałą okazją do wypoczynku wśród sosnowych lasów i wydm. Szeroka oferta placówki obejmuje zabiegi z kosmetyki oraz odnowy biologicznej. Warto skorzystać chociażby z jedynej w Polsce ciepłej tężni solankowej, która jest dodatkowo wzbogacona suchym aerozolem 5 proc. soli medycznej.

Położony w odległości 1,5 km od centrum miejscowości zakątek to miejsce, w którym łatwo zapomnieć o całym świecie. Niedaleko ośrodka rozciąga się szeroka, piaszczysta plaża, która jest doskonałym miejscem do porannych i wieczornych spacerów. Osoby, które planują dłuższy wypoczynek mogą ponadto wybrać się na krótką wycieczkę do położonego o 10 km na wschód Kołobrzegu.