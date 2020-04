Ibiza. Nieznane oblicze imprezowej wyspy

Piękne plaże, rozrywkowe kurorty i imprezy do białego rana. Ibiza ma opinię wielkiej dyskoteki pod gołym niebem. Ale to tylko jedna strona hiszpańskiego zakątka.

Trzecia co do wielkości wyspa na Balearach przyciąga imprezowiczów z całego świata. Dyskoteki mieszczące nawet 3 tys. osób. Legendarne kluby, których historia sięga czasem kilkadziesiąt lat wstecz. Ogromne imprezy pod gołym niebem, na których grają najlepsi DJ-je. Szalone życie nocne to znak rozpoznawczy lata na Ibizie. U jej wybrzeży cumują jachty, na których w ciągu dnia wygrzewają się celebryci. Wakacje spędzają tu Cristiano Ronaldo, Paris Hilton czy Kanye West i Kim Kardashian. Po nocnych eskapadach można wypocząć na jednej z pięknych plaż, popijając drinka z parasolką.

Łatka imprezowej wyspy bywa jednak krzywdząca. Przez nią zapomina się o spokojnych miasteczkach z wąskimi uliczkami i niepowtarzalnym klimatem, o obiektach wpisanych na listę UNESCO czy niezwykłych rezerwatach przyrody. A Ibiza potrafi zaskoczyć w tej kwestii.

Zabytki na Ibizie

Już sama stolica, nazywana Ibizą, ale oficjalnie po katalońsku Eivissa, to dwa oblicza. Choć rozrywek w niej nie brakuje, jak na główne miasto przystało, to już jej najstarsza część – Dalt Vila – gwarantuje podróż do zupełnie innego świata. Znajduje się na górującym nad resztą miejscowości wzgórzu, z którego rozciąga się przepiękny widok na morze, a od 1999 r. widnieje na liście UNESCO.

Getty Images Podziel się

Ogromne wrażenie robią renesansowe mury obronne z 7 bastionami, które powstały za czasów króla Karola I i Filipa II i do dziś stanowią niezbity dowód, że Dalt Vila była niegdyś jednym z najważniejszych miast w basenie Morza Śródziemnego. Główna brama nazywa się Portal de ses Taules. Wiele z tutejszych brukowanych ulic dostępnych jest tylko pieszo, na każdym kroku widać zabytkowe budowle, muzea i przytulne restauracyjki. Do najcenniejszych miejsc należą średniowieczny zamek Almudaina i katedra.

Atrakcje Ibizy

W północnej części Ibizy, w pobliżu Puerto de San Miguel, znajdują się jaskinie Cueva Can Marça. Stalagmity i stalaktyty podświetlone są kolorowymi światłami, a przy 10-metrowej kaskadzie można posłuchać muzyki. Co ciekawe, jaskinie kiedyś służyły przemytnikom. Do dziś na ścianach można zobaczyć znaki, które ułatwiały im poruszanie się po krętych i ciemnych korytarzach.

Getty Images Podziel się

Kilkaset metrów od południowo-zachodniego wybrzeża Ibizy znajduje się otoczona legendami wyspa Es Vedra. Jest niezamieszkana i stanowi rezerwat przyrody. Jednocześnie jest to jedno z najbardziej zagadkowych miejsc na świecie. Po pierwsze, Es Vedra stanowi trzecie miejsce na świecie pod względem siły pola magnetycznego. Kompasy, urządzenia elektryczne czy telefony komórkowe dosłownie wariują w okolicy wyspy. Po drugie, miejscowi utrzymują, że skalisty zakątek jest czubkiem Atlantydy – zatopionej, mitycznej krainy, a skały z wyspy posłużyły do budowy… egipskich piramid.

Getty Images Podziel się

Jakby tego było mało, Es Vedra jest także jedynym miejscem na Ziemi, które ma przetrwać koniec świata. Według słów Nostradamusa nastąpi wówczas zagłada w postaci ogromnej powodzi i wszystkie kontynenty zostaną zalane. Przepowiednia jasnowidza mówi, że jedynym skrawkiem lądu, który ocaleje, ma być właśnie skalista Es Vedra.

Przypominamy, że ze względu na pandemię koronawirusa Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Od niedzieli 15 marca granice naszego kraju są zamknięte, zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Kierunek warto wziąć pod uwagę, gdy sytuacja wróci do normy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl