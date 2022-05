Idealny kierunek na maj. Temperatura przekracza 30 st. C i nie brakuje atrakcji

Pogoda jest idealna. "Ponad 30 st. C"

Wiele osób uważa, że maj to najlepszy moment na odwiedzenie Egiptu. Woda w morzu ma ok. 24 st. C, dni są długie, a upały jeszcze nie doskwierają. Co za tym idzie, warunki zarówno do plażowania, jak i zwiedzania, są idealne - więc każdy będzie zadowolony.