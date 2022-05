Powrót wielkiego hitu all inclusive. "To jeden z tańszych kierunków"

Tunezja - tanie wczasy all inclusive

- Jednym z powodów, dla których turyści wybierają Tunezję, jest dobry stosunek jakości do ceny. To jeden z tańszych bliskich kierunków, do których możemy wybrać się latem samolotami wyczarterowanymi przez biura podróży - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. Lot z Warszawy do Tunezji trwa niewiele ponad trzy godziny.