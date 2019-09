Idealny pokój w hotelu. Podpowiadamy jak go wybrać

W biurach podróży już pojawiła się oferta na lato 2020, a początek przedsprzedaży to moment, kiedy możesz przebierać nie tylko w kierunkach czy hotelach. Na kilka miesięcy przed urlopem możesz swobodnie wybrać pokój, w którym Ty i Twoi bliscy odpoczniecie i spędzicie wspaniałe chwile.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybór pokoju jest bardzo istotnym elementem planowania wakacji (Shutterstock.com)

Wybór pokoju to bardzo ważny element planowania wakacji, wiele osób zaczyna nawet poszukiwania właśnie od idealnego dla siebie pokoju. Wiemy z doświadczenia, że ta z pozoru łatwa sprawa bywa dla turystów kłopotliwa, szczególnie kiedy widzimy wiele różnych, często podobnych nazw. Wakacje.pl podpowiadają, jak wybrać komfortowy pokój, w którym będziemy czuć się dobrze i nie przepłacimy.

Pamiętaj! W różnych hotelach i biurach podróży pokoje mają różne nazwy. Dokładnie przeczytaj opis oferty i zapytaj doradcę, bo tak samo nazwany pokój w różnych hotelach może różnić się wyposażeniem i wielkością. W przedsprzedaży wybór jest największy.

Ten sezon był dużym zaskoczeniem dla turystów, którzy liczyli na spontaniczny wyjazd last minute. W szczycie sezonu brakowało miejsc w hotelach i samolotach, a wybór konkretnego typu pokoju graniczył z cudem. Dlatego spodziewamy się, że turyści ruszą po wakacje z dużym wyprzedzeniem i już od września będą rezerwować miejsca w hotelach na następne lato - mówi Klaudyna Fudala, rzecznik prasowa "Wakacje.pl" - biura podróży zaprezentowały już swoją ofertę na lato 2020, w której jak co roku oferują sprzedaż z niską zaliczką (od 5 proc.) i rabatami do 50 proc. Bezcenna w tym roku będzie możliwość wyboru hotelu i pokoju, ale obowiązuje zasada im wcześniej tym pewniej.

Jakie kategorie zakwaterowania możesz napotkać w ofertach? Pokój standardowy – to najpopularniejsza kategoria, oznaczająca najczęściej pokój przeznaczony dla dwóch osób z ewentualnymi dostawkami. Warto przy tym rozróżnić od siebie typy Twin Room i Double Room – pierwszy posiada na wyposażeniu dwa pojedyncze łóżka, z kolei Double Room – jedno podwójne (małżeńskie). Pokój standardowy może znajdować się w różnych częściach hotelu – w budynku głównym i bungalowach, od strony ogrodu czy basenu. To zazwyczaj najtańszy (poza ekonomicznym) wybór w ofercie.

Pokoje o podwyższonym standardzie Możesz spotkać takie nazwy jak np. Superior i De Luxe. Są większe od standardowych i często mają mogą bogatsze wyposażenie, np. w ekspres do kawy, darmowy minibar czy dodatkowy telewizor. Takie pokoje to dobre rozwiązanie dla osób, które cenią swoją prywatność i np. chcą wypić poranną kawę przy ulubionym serialu, a nie w hotelowej restauracji.

Suit i junior suit – to również pokoje o podwyższonym standardzie (większy i mniejszy), najczęściej podzielone na dwie strefy - wypoczynku dziennego i sypialnię. Są większe od pokoju standardowego i mają dodatkowe wyposażenie. Może to być np. sprzęt RTV i AGD, łazienka z wanną i prysznicem, a niekiedy nawet hydromasażem, czy jeszcze bardziej luksusowo - wyjście do prywatnego basenu, dzięki czemu możesz spokojnie wypocząć w intymnej atmosferze. Podział na dwie strefy często wybierają osoby, które lubią przestrzeń, cenią komfort wypoczynku i spędzają w pokoju sporo czasu. To też idealne rozwiązanie dla par, które zasypiają i budzą się o różnych porach.

Pokój rodzinny (Family Room) - to pokój projektowany z myślą o gościach podróżujących z dziećmi, dlatego najczęściej spotkamy pokoje rodzinne podzielone na dwa odrębne pomieszczenia. Obie części może oddzielać np. ruchoma ścianka, którą można swobodnie przesuwać, lub drzwi. Wybierając pokój rodzinny, zwróć uwagę, czy rzeczywiście jest w ten sposób podzielony. W niektórych hotelach pod tą nazwą będzie krył się pokój dużo większy od standardowego, mieszczący dwa łóżka typu king size, ale jeden.

Pokoje rodzinne są duże i przystosowane do potrzeb całej rodziny. Rozwiązania są różne, może to być większa szafa i łazienka, więcej stolików i krzeseł, czasem dwa telewizory, a nawet łóżeczko czy podgrzewacz do butelek dla dziecka. Pokoje rodzinne bez problemu zarezerwujesz z wyprzedzeniem, w ofercie last minute ich dostępność jest znacznie mniejsza.

Pokój ekonomiczny – ta opcja sprawdzi się, jeśli szukasz oszczędności i większość czasu planujesz przeznaczyć na aktywny wypoczynek, plażowanie czy intensywne zwiedzanie lokalnych atrakcji, a pokój traktujesz jak bazę wypadową. Najczęściej ten typ pokoju nie różni się wyposażeniem od pokoju standardowego, ale znajduje się w mniej atrakcyjnym miejscu w hotelu. W praktyce może to oznaczać, że za niższą cenę kupujesz pokój z widoki

Pokój z widokiem Widok na morze (Sea View) jest nieocenionym atutem zakwaterowania – często dodatkowo płatnym, ale nie zawsze jest to najdroższa opcja i warto ją rozważyć, zwłaszcza w ofercie last minute. W ofercie mogą być wyróżnione również pokoje z widokiem na basen (Pool View), góry (Mountain View) czy hotelowy ogród (Garden View). Zwróć uwagę lub dopytaj o dodatkowe oznaczenia. Widok na morze w zależności od pokoju może być panoramiczny lub częściowy. Jeśli marzysz o oglądaniu niesamowitych wschodów i zachodach słońca z własnego pokoju, ten szczegół może mieć znaczenie.