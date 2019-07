Zwarci i gotowi na spontaniczny urlop, czyli sposób na last minute

Zagraniczne wakacje z upustem nawet kilkudziesięciu procent? To marzenie każdego turysty, a last minute to najpopularniejszy pomysł na jego spełnienie. Łowienie "lastów" to zajęcie tyleż ekscytujące, co wymagające czujnego oka i pewnego zasobu wiedzy o rynku turystycznym. Wraz z ekspertami portalu Wakacje.pl radzimy, na co zwrócić uwagę przy wypatrywaniu okazji.



"Lasty" to nic innego jak wyprzedaże imprez turystycznych, które mają się niebawem rozpocząć (Shutterstock.com)

Choć eksperci branży turystycznej przewidują, że tegoroczny sezon letni nie będzie tak bogaty w spektakularne promocje last minute jak choćby poprzednie lato, nie zraża to miłośników tego sposobu na wakacje. Okazje pojawiają się w ofercie biur podróży dość regularnie, co pozwala rezerwować wczasy w popularnych wakacyjnych kurortach z 20-30-procentowymi zniżkami. Warunek jest prosty – musimy sprawnie podjąć decyzję i być gotowi na wyjazd choćby kolejnego dnia. Oczywiście hasła last minute (ang. ostatnia minuta) nie należy traktować dosłownie – w ramach tego typu promocji wakacje przeceniane bywają także z większym wyprzedzeniem, np. 2-3 tygodni, co znacznie ułatwia sprawę.

Diabeł tkwi w szczegółach

"Lasty" to nic innego jak wyprzedaże imprez turystycznych, które mają się niebawem rozpocząć. Biura podróży sprzedają ostatnie miejsca w samolotach lub hotelach, a wiążą się z tym zachęcająco niższe ceny.

I choć "upolowanie" renomowanego hotelu z 40-procentową zniżką to zawsze powód do satysfakcji, zawsze warto upewnić się, że przeceniony obiekt jest zbieżny z naszymi oczekiwaniami. Jeśli podróżujemy z całą rodziną, zastanówmy się, czy warto koniecznie wybierać przeceniony hotel w głośnym kurorcie, bez infrastruktury dla dzieci czy animacji. W kupowaniu last minute oczywiście liczy się refleks i sprawna decyzyjność, nigdy nie powinno jednak zabraknąć czasu na dokładne przeczytanie opisu oferty, a także opinii pozostawionych przy danym obiekcie. Przy wyszukiwaniu oferty last minute na portalu Wakacje.pl dobrze pomagają też filtry, takie jak "dla dzieci", "przy plaży", "rozrywka i życie nocne czy "polskie animacje".

Dokumenty, proszę

Wybierając wyjazd last minute należy zawsze zadać sobie pytanie, czy zdążymy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podróży, a nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nie posiadamy ważnych paszportów, nie możemy wybierać ofert spoza strefy Schengen, czyli np. Turcji, Egiptu i Tunezji. Należy też pamiętać, że swoje dokumenty – dowód osobisty w strefie Schengen i paszport poza nią – muszą mieć też dzieci, nawet w wieku niemowlęcym. Wyrabianie dokumentów może trwać nawet miesiąc.

Transakcja w trybie ekspresowym

Nabycie wycieczki last minute nie kończy się na wypatrzeniu optymalnej oferty i kliknięciu przycisku "rezerwuj". Siłą rzeczy zakup odbywa się w trybie przyspieszonym – zwłaszcza jeśli termin wylotu jest bliski - dlatego powinniśmy się przygotować na intensywną wymianę wiadomości z konsultantem sprzedającym nam wakacje, sprawną weryfikację danych i umowy z organizatorem wycieczki, a także na płatność szybkim przelewem. Dla biur podróży sprzedaż last minute to codzienność, dlatego cała procedura jest dobrze wypracowana i z reguły przebiega bardzo sprawnie, nie należy więc się obawiać kupowania wycieczek nawet zaplanowanych na kolejny dzień.

Logistyka to podstawa

Tu dochodzimy do kolejnej kwestii. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: wymarzona oferta dzięki last minute staje się osiągalna cenowo, jednak termin jest bliski (np. jutro lub pojutrze), a miejsce wylotu – na drugim końcu Polski. Upewnijmy się, że starczy nam czasu na spakowanie się, dopełnienie wszystkich formalności i dojazd do odpowiedniego lotniska. Wystarczy mierzyć siły na zamiary, a czeka nas ekscytująca wakacyjna przygoda po okazyjnej cenie. Oczywiście jeśli nie chcemy narażać się na pośpiech i/lub daleki dojazd, możemy wyszukiwać "lastów" w ofercie Wakacje.pl z filtrem ustawionym na wylot z najbliższego nam lotniska.'

"Timing" na wagę złota

Nie ulega wątpliwości, że w rezerwowaniu wakacji last minute kluczowy jest zdrowy rozsądek. Może się wydawać, że im bliżej terminu wylotu, tym atrakcyjniejsze obniżki cen (nie zawsze jest tak w rzeczywistości!), jednak "czajenie się" na tego typu okazje na ostatnią chwilę jest ryzykowne i może skończyć się zawodem. Jeśli wypatrzymy korzystną ofertę na tydzień-dwa przed rozpoczęciem imprezy, nie powinniśmy odkładać decyzji w oczekiwaniu na większą obniżkę. "Lasty" dotyczą zwykle ostatnich wolnych miejsc w hotelach lub samolotach i zawsze istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś zgarnie nam wymarzone wakacje sprzed nosa.