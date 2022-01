Ile kosztuje nocleg w górach? Niektóre ceny potrafią zaskoczyć

Z informacji booking.com wynika, że w Karpaczu w wybranym przez nas terminie zarezerwowano 84 proc. obiektów. Najtańsze noclegi znajdziemy oczywiście w pensjonatach, ale cena za dwie noce to co najmniej 250 zł. Jednak w hotelu trzygwiazdkowym będzie nieco taniej niż w Zakopanem, weekendowy pobyt to wydatek ok. 1,1 tys. zł. Decydując się na wyższy standard i jedną gwiazdkę więcej, trzeba do poprzedniej ceny dodać co najmniej 500 zł.