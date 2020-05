Imponujące dzieła na ulicach miast. To "efekt uboczny" pandemii

Epidemia nowego rodzaju koronawirusa całkowicie zmieniła krajobraz. I nie chodzi tu wyłącznie o piętno odciśnięte na globalnej ekonomii czy modyfikację naszych przyzwyczajeń, ale też o wygląd otoczenia. Na całym świecie pojawiły się różne próby upamiętnienia trudnego czasu walki – najczęściej odbywa się to za pomocą sztuki ulicznej. To dzieła artystów, które zwykle przybierają formę murali. Niektóre stanowią wyraz wdzięczności za ciężką pracę przedstawicieli służby zdrowia, inne starają się wlać ducha optymizmu w serca mieszkańców. Zdarzają się też prace mające kontekst polityczny.

Nie każdy bohater nosi pelerynę

Nadludzką siłę medyków w czasach zarazy akcentowano też na inne sposoby. Trud lekarzy dostrzeżono w Londynie, gdzie pracownicy brytyjskiej służby zdrowia zostali porównani do Supermana. Na jednej z paryskich ulic pojawiła się natomiast praca, na której pracownica służby zdrowia otrzymała twarz Wonder Woman Prawdziwym "przebojem" okazała się też grafika wykonana przez artystę ulicznego, znanego jako FAKE. Jego utwór przedstawiający pielęgniarkę z maseczką, na której widnieje legendarna tarcza Supermana, pojawiła się na ulicach Amsterdamu. Stamtąd motyw bardzo szybko trafił m.in. na plakaty czy koszulki, w których paradowały nawet gwiazdy (w t-shircie takim wystąpiła m.in. Julianne Moore).

- Wykonałem tę pracę w nocy, zaraz gdy w naszym kraju pojawiły się informacje, że wszyscy będziemy musieli pozostać w domach przez przynajmniej trzy tygodnie – powiedział FAKE w rozmowie z "Manhattan Times". - To był właśnie ten czas, gdy uświadomiłem sobie, jak poważna zrobiła się sytuacja. Dotarło do mnie, że specjaliści służby zdrowia stali się tymi, którzy pozostają na linii frontu dla nas, nie mając właściwie wyboru, a w dodatku każdego dnia mają do czynienia z pacjentami, którzy mają wirusa. To mnie zainspirowało do tego, by stworzyć "superpielęgniarkę" - pracę, która stanowi hołd dla wszystkich pracowników służby zdrowia.