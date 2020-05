"Korytarze dla turystów". Na czym mają polegać i które kraje je wprowadzą?

O pomyśle otwarcia korytarzy turystycznych mówi się od końca marca br. Początkowo informacje na temat tego projektu były bardzo ogólnie, a kraje, którym najbardziej zależało na ponownym otwarciu granic dla zagranicznych urlopowiczów, jedynie wyrażały zainteresowanie wdrożeniem nowych, dostosowanych do obecnej sytuacji rozwiązań. Jednak pojawia się coraz więcej konkretów.

"Korytarze turystyczne" - o co chodzi?

Inicjatywa, zapoczątkowana przez Unię Europejską, miałyby przede wszystkim łączyć kraje, które poradziły sobie z epidemią koronawirusa. Trudno w tym przypadku mówić o całkowitym zahamowaniu liczby zakażeń COVID-19. Chodzi o państwa, które utrzymują liczbę osób zarażonych pod kontrolą, nie dopuszczając do wybuchu kolejnej fali, przeprowadzają dużo testów i identyfikują potencjalnych zagrożonych.

Zanim wczasowicze skorzystają z "bezpiecznych korytarzy", nazywanych przez niektórych "zielonymi", kraje muszą podjąć dwie decyzje: o otwarciu granic i zlikwidowaniu obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Polska nie rozstrzygnęła jeszcze ostatecznie tej kwestii. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła w poniedziałek, 18 maja, że może to nastąpić w połowie czerwca, jeśli sytuacja epidemiczna będzie rozwijać się w tempie nie szybszym, niż teraz. Rząd zdjął natomiast obowiązek kwarantanny dla osób przybywających do Polski w celach zarobkowych z całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Które kraje stworzą "korytarze dla turystów"?

Na liście państw, które chcą przyjąć turystów już w czerwcu lub lipcu, są m.in.: Chorwacja, Turcja, Czechy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Portugalia i Gruzja. Różne kraje lub regiony autonomiczne wyznaczają nieco inne zasady dotyczące otwarcia granic. Przykładowo Wyspy Kanaryjskie zaproszą do siebie turystów, którzy będą mieli w swoich smartfonach cyfrowy profil medyczny z informacją o tym, że nie mają koronawirusa, a podczas pobytu na wyspach zgodzą się na to, że ich przemieszczanie się będzie monitorowane.

Co ciekawe, Wyspy Kanaryjskie - jak informuje "Business Insider" - mają stać się "światowym laboratorium", w którym testowane będą pomysły, mające odnowić działalność turystyczną. W ramach tych testów mają zostać opracowane nowe wzory postępowania w branży turystycznej. Całe przedsięwzięcie opracowywane jest we współpracy z departamentem innowacji i transformacji cyfrowej Światowej Organizacji Turystyki.

Ponadto uczestnicy wyjazdu będą zobowiązani do przebywaniu wyłącznie na terenie hotelu. Touroperator zadba o to, żeby wczasowicze podczas przemieszczania się z lotniska do hotelu nie mieli kontakt z osobami spoza grupy. Według informacji udostępnionych przez touroperatora Cordedon, pierwszy hotel, który zostanie otwarty dla zagranicznych gości przez tureckiego touroperatora, znajduje się w pobliżu miasta Antalya.