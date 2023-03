Incydent na Lotnisku Chopina. Wyjaśniamy, co się stało

- Nasz samolot normalnie wylądował, a samolot lotowski przerwał start ze względu na wskazanie usterki i zawrócił, by to sprawdzić, ale okazało się podobno, że to nic poważnego i za chwilę normalnie odleciał - poinformował Wirtualną Polskę Grzegorz Polaniecki, dyrektor generalny Enter Air. - Nasze lądowanie i start lotowskiego samolotu nie miały ze sobą nic wspólnego, co zostało też potwierdzone zarówno przez biuro prasowe LOT-u jak i rzecznika lotniska Chopina.