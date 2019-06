Indonezja. Silne trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi o sile 7,3 st. w skali Richtera zanotowano w rejonie Wysp Tanimbar na Morzu Banda. Jak do tej pory władze Indonezji nie wydały ostrzeżenia przed tsunami, które mogłoby być konsekwencją wstrząsu.

Amerykańska Służba Geologiczna poinformowała o trzęsieniu ziemi, do jakiego doszło we wschodniej Azji. Według aktualnych danych nie ma ofiar śmiertelnych oraz wielkich strat materialnych. Wstrząs o sile 7,3 st. w skali Richtera miał miejsce niedaleko miasta Abepura, w prowincji Papua. Epicentrum znajdowało się na głębokości 20 km.

Indonezja to kraj zaliczany do tzw. ognistego kręgu otaczającego Ocean Spokojny, oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia tam trzęsienia ziemi jest niezwykle wysokie. W 2004 r. w Indonezji doszło do wstrząsu, w którego skutku zginęło ponad 230 tys. osób.