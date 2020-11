Indonezja. Studenci na Bali mogą opłacać czesne kokosami

Nie mogli pozwolić na to, by studenci zrezygnowali z nauki, dlatego przedstawiciele uczelni na Bali wpadli na genialny pomysł. Ci, których nie stać na czesne, mogą płacić surowcami naturalnymi z wyspy. "Początkowo czesne było opłacane w trzech ratach. (...) Ze względu na pandemię COVID-19 wprowadziliśmy bardziej elastyczną politykę. Produkujemy olej kokosowy z pierwszego tłoczenia, więc studenci mogą opłacić czesne kokosami" - powiedział dyrektor akademii Wayan Pasek Adi Putra.

Bali - studenci płacą za naukę owocami

Ale nie tylko kokosami mogą płacić studenci. Jak podał serwis Bali Puspa News, akademia przyjmuje także liście moringi (gatunek drzewa tropikalnego) i wąkrotki (gatunek roślin z rodziny selerowatych), które wykorzystywane są do produkcji m.in. ziołowych mydeł. Zyski ze sprzedaży trafiają do kasy uczelni. Co ważne, rozprowadzaniem produktów mogą zajmować się sami studenci, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.