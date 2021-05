Indonezja. Turyści chcieli sobie zrobić selfie. 9 osób nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę, 15 maja, w regionie Boyolali w Indonezji. Turyści podczas wycieczki po zbiorniku wodnym chcieli zrobić sobie selfie. 20 osób przeszło na jedną stronę łódki, co spowodowało przeciążenie i w efekcie wszyscy wpadli do wody - powiedział Ahmad Lutfi, szef regionalnej policji.