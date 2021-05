Włochy. Nowe zasady wjazdu dla turystów

Włochy otwarte dla turystów z Europy

Od 16 maja nowe zasady obowiązują dla osób przyjeżdżających do Włoch ze strefy Schengen (w tym Polski), Wielkiej Brytanii i Izraela. Co zmieniło się konkretnie? Zniesiona została pięciodniowa kwarantanna. Teraz, by wjechać do Włochy, turyści z uprzywilejowanej grupy muszą "tylko" przedstawić negatywny wynik testu wymazowego w kierunku COVID-19.