Innowacyjny pomysł polskiego lotniska. Pracownicy będą mogli liczyć na dopłaty do biletów

Przedstawiciele władz lotniska w Goleniowie oraz lokalni przedsiębiorcy dwoją się i troją, żeby skusić polskie linie lotnicze do otworzenia nowych połączeń pomiędzy Polską a Ukrainą. Jednym z pomysłów ma być dopłacanie pracownikom do ich biletów lotniczych.

Według danych ZUS w samym Szczecinie pracuje ok. 19 tys. obywateli Ukrainy. Często przyjeżdżają też do nas na wakacje, a my jeździmy zwiedzać ich miasta, Takie statystyki zmusiły władze lotniska do myślenia o utworzeniu nowych połączeń lotniczych.