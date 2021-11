Inwazja azjatyckich pająków. "Jak scena z filmu"

Pająk Trichonephila clavata zwany również Jorō należy do gatunku inwazyjnego pochodzącego z Azji Wschodniej. Samice osiągają rozmiar nawet 25 mm i składają woreczki z jaj, splecione razem z jedwabiem, które zawierają co najmniej 400 młodych. Samczyki rosną maksymalnie do 10 mm.