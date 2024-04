Inwazja szkodników w ukochanym przez turystów miejscu. Lasy poważnie zagrożone

Klejące opaski na drzewach

Początkowo larwy przebywają na korze i tworzą tak zwane lusterko. Następnie udają się w korony drzew, by tam żerować na liściach lub igłach. Ten właśnie moment wyłapują leśnicy. Na pniach drzew zakładają lepiące opaski, a owady, wędrując w górę pnia, przylepiają się do nich. Przeliczenie osobników przyklejonych do opaski daje obraz skali zjawiska i informuje, czy należy już bić na alarm, czy też jest szansa, że las poradzi sobie z problemem.