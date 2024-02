Obudziły się szybciej niż zwykle. W lasach zaczyna się inwazja

Najbardziej agresywne osobniki

Dorosłe kleszcze pospolite mają od 2,5 do 4 mm długości. Ludzi i zwierzęta atakują jednak wszystkie postaci rozwojowe kleszczy – oprócz dorosłych osobników są to również znacznie od nich mniejsze larwy i nimfy. Najbardziej agresywne są właśnie te kleszcze w niższych stadiach rozwojowych. Aktywizują się one już przy temperaturze 7-10 st. C., a więc w warunkach, z jakimi w tym roku mamy do czynienia w lutym.