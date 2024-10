Inwestycje na Mazurach. Przeznaczą na nie ponad 390 mln zł

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński, poinformował, że na realizację projektów uzyskano aż ok. 90 mln euro (ok. 391 mln zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 5 mln euro (ok. 21 mln zł) z budżetu państwa. Inwestycje te są zgodne ze strategią rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do 2030 r.