Islandia. 50 tys. wstrząsów w trzy tygodnie. Wyspie grozi wybuch wulkanu

Wyspa ognia i lodu mierzy się w ostatnim czasie z bezprecedensową sytuacją. Przez ostatnie trzy tygodnie odnotowano tam aż 50 tys. wstrząsów. To więcej niż zarejestrowano na wyspie w ciągu całego zeszłego roku. Eksperci twierdzą, że mogą one prowadzić do wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull.

Erupcja wulkanu Eyjafjallajökull - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Getty Images