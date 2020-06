Izrael. Podczas dawnych obrzędów religijnych palono marihuanę

Marihuana była używana w wielu częściach świata zanim zakazano prawnie jej używania. Badania jasno pokazują, że nasi przodkowie sięgali po konopie indyjskie od co najmniej kilku tysięcy lat - ze względu na ich właściwości lecznice oraz walory rekreacyjne. W wielu kulturach roślina ta była uważana za środek pozwalający komunikować się ze światem duchowym.

Izrael – ślady marihuany na ołtarzu

Jednym z przykładów miejsc na świecie, gdzie suszone liście konopi były używane w czasie obrzędów, jest Izrael. Badacze znaleźli pozostałości tej rośliny na ołtarzu w świątyni Tel Arad, na pustyni Negew, ok. 10 km od miasta Arad w południowej części tego kraju.

Odkrycia dokonał archeolog Eran Arie, który kierował projektem badawczym w imieniu Muzeum Izraela i Izraelskiego Instytutu Volcani. Naukowiec wyjaśnił w rozmowie z mediami, że jest zaskoczony wynikami badań – zwłaszcza, że miejsce to zostało odkryte ponad 50 lat temu. Jednak żadna z poprzednich ekip badawczych nie pokusiła się przez ostatnie pięć dekad, aby zbadać pozostałości "nieznanego pochodzenia", znajdującego się na ołtarzu.

Wyniki laboratoryjne jasno pokazały, że jest to marihuana, która przeleżała w tym miejscu co najmniej 3 tys. lat. Badaczy nurtowała jednak kwestia dotycząca pochodzenia suszonych liści konopi indyjskiej. W tamtym czasie roślina ta nie była uprawiana w tej części Izraela, więc zespół Erana Arie doszedł do wniosku, że ktoś zadał sobie sporo trudu, aby sprowadzić specyfik.