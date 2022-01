"Jak pokochałam gangstera". Miejsca w Trójmieście kojarzone z Nikosiem

Nikodem ps. Nikoś Skotarczak to bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych gangsterów w Polsce. To na nim miał się wzorować słynny szef mafii pruszkowskiej - Pershing. Ojciec chrzestny, szef trójmiejskiej mafii, król Wybrzeża oraz gangster celebryta - tak o nim mówiono, bo chętnie bywał w towarzystwie gwiazd. Zagrał nawet epizod w filmie Olafa Lubaszenki "Sztos". Pomimo słabości do tzw. "Warszawki", od początku do końca związany był z Trójmiastem. Oto miejsca, w których żył i bywał legendarny "Nikoś", które wciąż każdy kto ma ochotę może zobaczyć.