Jak uniknąć zemsty faraona?

Chorobie można całkiem skutecznie zapobiegać, zarówno będąc już na miejscu, jak i podczas przygotowań do urlopu. Planując podróż w odległe miejsca, nie wystarczy spakować walizki. Na nic zdadzą nam się bowiem najlepiej dobrane outfity, najlepszy sprzęt fotograficzny i długo wybierana maska do nurkowania, kiedy nie będziemy w stanie wyjść z hotelowej toalety. Przygotowując się do wyjazdu do kraju, w którym panują złe warunki sanitarne, powinniśmy zadbać o zdrowie naszych jelit. Dlaczego to takie ważne? Drobnoustroje trafią do naszego organizmu wraz z wodą lub pożywieniem, przechodząc przez układ pokarmowy, trafiają do jelit. Zdrowe jelita są tarczą ochronną dla organizmu. Jeśli nabłonek, którym są pokryte, jest szczelny, stanowi fizyczną barierę dla bakterii. Kiedy bariera jelitowa nie zachowuje szczelności, bakterie przedostają się przez nią i trafiają do krwiobiegu. Na szczelność błony jelitowej ma wpływ masa czynników, do których należą m.in. dieta, aktywność fizyczna, stres oraz suplementacja. Przed urlopem warto więc wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, wspierając mikroflorę jelitową i chroniąc błonę śluzową przed uszkodzeniem. Wsparcie dla układu pokarmowego może stanowić dobrze dobrana suplementacja probiotykami i Colostrum, w tym szczególnie Colostrum bovinum.