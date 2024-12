Jak zaplanować urlop w 2025 roku? Oto najlepsze opcje

Niektórzy zapaleni podróżnicy lubią wejść w nowy rok w nowym miejscu. Początek roku 2025, wypadający w środę, wraz z obchodzonym w poniedziałek 6 stycznia Świętem Trzech Króli stwarza doskonałą okazję do dłuższego wypoczynku. Jest to dobra okazja do wygospodarowania prawie tygodniowego wolnego, korzystając jedynie z dwóch dni urlopowych (2 i 3 stycznia).

To idealna opcja na wybranie się w miejsca, gdzie słońca nie brakuje, a ceny po świątecznych szaleństwach specjalnie nie nadwyrężą domowego budżetu. Za pakiet lot i nocleg na Malcie zapłacimy od 1,6 tys. zł od osoby, a na Cyprze - od 1,7 tys., zł od osoby. Z kolei ceny na Sycylii i Sardynii zaczynają się odpowiednio od 1,8 i 2,5 tys. zł.

Wiosenne urlopy

Kolejną szansą na spędzenie długiego weekendu za granicą są Święta Wielkanocne, które w 2025 r. obchodzimy 20 i 21 kwietnia. Wtedy warto zorganizować city breaki np. do Barcelony i Malagi, Rzymu czy Mediolanu, a także Paryża lub Nicei.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zaledwie półtora tygodnia po świętach nadejdzie majówka. 1 i 3 maja, wypadające w czwartek i sobotę, są dniami wolnymi. Biorąc więc jedynie jeden dzień urlopu (piątek 2 maja), możemy wybrać się na czterodniowy wypad. - Przykładowo na popularnych hiszpańskich wybrzeżach lub w portugalskim Algarve termometry pokazują wówczas ponad 20 st. C. w ciągu dnia, co już pozwala oddać się plażowaniu, a nawet kąpielom w morzu lub basenie. Pakiet z przelotem i tygodniowym pobytem w co najmniej trzygwiazdkowym hotelu w Hiszpanii zarezerwujemy już za tysiąc zł od osoby, podczas gdy portugalskie południe dostępne jest od 1,8 tys. zł za osobę - podaje Deniz Rymkiewicz, ekspert z internetowego biura podróży eSky.pl.

Tak układają się dni wolne w 2025 r. © WP Turystyka

Z kolei z czerwcu warto postarać się w pracy o wolny piątek 20 czerwca, czyli dzień po święcie Bożego Ciała. Wówczas będzie można wybrać się na czterodniowy wyjazd. A jeśli dodatkowo wykorzystamy również okres od poniedziałku do środy (16-18 czerwca), to już warto się zastanowić nad tygodniową podróżą.

Chłodne kierunki na ucieczkę przed letnimi upałami

To idealny moment, aby jeszcze przed nastaniem upałów wybrać się np. do Grecji czy Włoch. Ceny za przelot i hotel w Grecji zaczynają się od niewiele ponad tysiąc zł za osobę, a najtańsze oferty we Włoszech to nawet mniej niż tysiąc zł od osoby.

Kolejne dodatkowe wolne dni nadejdą w okresie wakacyjnym. Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP, czyli 15 sierpnia, w 2025 r. wypada w piątek. - W tym okresie wielu z nas naturalnie szuka ucieczki przed gorącem, często jak najbliżej natury. Stąd tak bardzo nasilił się trend tzw. coolcation - tłumaczy Deniz Rymkiewicz. Wówczas dla osób uciekających przed upałami ciekawymi kierunkami będą Litwa i Łotwa, a także Norwegia Szwecja lub Finlandia.

Norweskie Lofoty zachwycą każdego © Adobe Stock

Jesienne wyjazdy

Wrzesień i październik to miesiące pozbawione świąt ustawowo wolnych, które ułatwiałyby zaplanowanie urlopu. O przerwie od codziennych obowiązków warto jednak pomyśleć w listopadzie. To za sprawą Wszystkich Świętych i Narodowego Święta Niepodległości, które wypadają odpowiednio 1 listopada (sobota) i 11 listopada (wtorek). Fani krótkich city breaków mogą wziąć jedynie jeden dzień wolnego (poniedziałek 10 listopada), aby spędzić cztery dni np. na Malcie, we Włoszech - w Wenecji, Neapolu, czy Katanii.

Włoskie uliczki mają swój niepowtarzalny klimat © Adobe Stock | Michal Ludwiczak

Listopad to także świetny czas, aby wybrać się w egzotyczne miejsce. Biorąc sześć dni wolnego, można wylecieć na 11-dniowy urlop. Idealne temperatury wówczas panują w Azji Południowo-Wschodniej, np. w Tajlandii, czy na Sri Lance i Bali, a także w Afryce i tamtejszych wyspach, takich jak Mauritius i Seszele. Turystów powinien również zachwycić klimat na Karaibach.

Tajlandia kusi rajskimi plażami © Adobe Stock

Święta za granicą

Wigilia w przyszłym roku wypadnie w środę. Wolne będzie więc pięć dni z rzędu - od środy do niedzieli. To dobry czas na odwiedzenie niedalekich kierunków, takich jak Austria, Litwa czy Czechy.

Natomiast gdy w zanadrzu pozostanie nam kilka dni z urlopu przysługującego na rok 2025, to warto postawić na zorganizowanie dłuższego wyjazdu np. na Wyspy Balearskie, m.in. Majorka, Ibiza lub Kanaryjskie np. Teneryfa, Gran Canaria, a także na portugalską Maderę, gdzie temperatura zapewnia dobre warunki zarówno do aktywnego wypoczynku nad wodą i w górach, jak i spokojnego zwiedzania lub plażowania.