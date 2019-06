Jak zrobić dobre zdjęcie z wakacji?

W końcu zrobiło się ciepło. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej okazji i marnować czas przed telewizorem. Na letni spacer albo wakacje weź ze sobą smartfon. Nie dźwigaj ciężkiego aparatu, dzisiejsze telefony bez problemu go zastąpią.

(WP.PL, Fot: Marcin Watemborski)

Tylko jak zrobić dobre zdjęcie? Dobre pytanie! Fotografia to dziedzina sztuki, a niektórzy poświęcają jej całe życie. I nadal nie potrafią dać jednej dobrej odpowiedzi. Ale spokojnie – nie musisz być artystą, by zrobić po prostu udane zdjęcie z wakacji. Rzuć okiem na kilka poniższych rad. Łatwo w życie wprowadzi je nawet największy laik.

Wszystkie zdjęcia w artykule zrobiłem właśnie smartfonem – jeszcze pachnącym nowością Huawei P30 Pro. Na letni spacer wybrałem się do ogrodu zoologicznego w Opolu.

Zadbaj o czysty obiektyw

Jeśli jesteś na plaży i degustujesz kolejne wymysły lokalnego barmana, pamiętaj, żeby przypadkiem nie ubrudzić obiektywu (albo kilku, jak w moim Huawei P30 Pro). Może brzmi to banalnie, ale kluczem do udanego zdjęcia zrobionego smartfonem są czyste soczewki. Wiele osób o tym zapomina! Przyda się więc niewielka ściereczka z mikrofibry. Nie polecam koszulki, bo znając życie, znajdzie się na niej trochę piasku, a to może być zabójcze dla optyki, nawet wzmocnionej.

Dokładnie ta sama zasada dotyczy przedniego obiektywu, który znajduje się na wysokości mikrofonu (tzw. aparat do selfie). Soczewka ubrudzona palcami albo wspomnianym drinkiem może skutkować obrazem z dziwną poświatą.

Magiczny ruch w lewo pomoże w kompozycji

Uwaga, czas na proste ćwiczenie. Weź smartfon i powoli przechyl go o 90 stopni w lewo. Gotowe! Udało ci się dojść do naturalnego sposobu patrzenia człowieka – poziomego. Zdjęcia komponowane w ten sposób będą lepsze w odbiorze dla widza, a ty wykorzystasz potencjał szerokiego obiektywu, jeżeli twój smartfon takim dysponuje (mój tak). Mówiąc krótko: zapomnij o pionowych ujęciach (jeśli nie robisz ich na potrzeby niektórych mediów społecznościowych, które takie kadry preferują).

Polecam dodatkowo włączyć siatkę pomocniczą, która podzieli obraz na 9 równych prostokątów. Bez problemu znajdziesz ją w ustawieniach. Miejsca, w których linie się przecinają, nazywamy w fotografii "mocnymi punktami". Jeśli umieścisz w nich to, co najważniejsze, to gwarantuję, że odbiorca od razu zauważy to na zdjęciu. Ten sposób kompozycji fotografii i obrazów został opracowany już wieki temu, więc w pewnym sensie zbliży cię do… renesansowych artystów. Czerpmy z najlepszych!

Dodatkową linią pomocniczą jest poziomica (również do znalezienia w ustawieniach aparatu). Pomoże utrzymać proste zdjęcie. Zadbaj o to, by linia horyzontu nie przekrzywiała się w lewo lub prawo. To samo dotyczy pionowych linii. Dzięki temu zdjęcia będą bardziej naturalne.

Zobacz, jak bardzo rozbudowane opcje masz w smartfonie

Współczesne smartfony oferują naprawdę wiele. Opcja HDR (High Dynamic Range) pozwoli uzyskać więcej szczegółów w jasnych i ciemnych partiach. Warto pobawić się również dostępnymi trybami. We flagowych telefonach Huawei wspiera je sztuczna inteligencja, która "widzi", co jest na fotografii i pomaga wydobyć najważniejsze detale i zrobić ostre zdjęcie. Wśród opcji jest np. symulacja głębi ostrości w trybie Portret lub płytka głębia ostrości w trybie Przysłona. Ta druga nie wymaga wykrywania twarzy. Zdjęcia studyjne zostawmy w spokoju – w końcu mówimy o pamiątkach z wakacji.

W moim Huawei P30 Pro znajduje się też możliwość zmiany rozdzielczości zdjęć i filmów. Wykorzystanie 40-megapikselowej rozdzielczości kusi i robi wrażenie, ale… czasami warto ją zmniejszyć. Do wydrukowania zdjęcia w rozmiarze A3 spokojnie wystarczy rozdzielczość 10 megapikseli, a przy okazji taka zmiana pozwoli na zapisanie w pamięci większej liczby obrazów. A gdzie jak gdzie, ale na wakacjach często robimy tysiące fotek.

To samo dotyczy filmów – jeśli nie zamierzasz oglądać ich na ogromnym ekranie, rozdzielczość Full HD (1920x1080 pikseli) jest wystarczająca.

Światło to klucz do udanych zdjęć

Fotografia, jakkolwiek banalnie to nie brzmi, to sztuka malowania światłem. To twój najlepszy przyjaciel, więc gdy robisz zdjęcia, zwróć uwagę, by ustawić modela tak, by stał ze światłem, a nie pod. W ten sposób unikniesz zbyt jasnego tła lub zbyt ciemnego pierwszego planu.

Zwróć uwagę na to, jaki kolor ma światło. Jeśli chcesz zbudować romantyczny nastrój, fotografuj wieczorem, gdy słońce powoli skłania się ku zachodowi. Światło jest wtedy bardziej pomarańczowo-czerwone, a cienie są miękkie. Sprawi to, że końcowe zdjęcie bez zbędnego kombinowania będzie wyglądało znacznie lepiej niż zrobione w samo południe. Podobne zjawisko występuje wcześnie rano, gdy słońce dopiero budzi się do życia.

Kijek do selfie i obiektywy to świetna sprawa!

Jeśli wiesz, że będziesz robić dużo zdjęć na tle różnych miejsc, warto mieć popularny kijek do selfie. Jasne, profesjonalny fotograf z nich nie skorzysta, ale ty robisz przecież rodzinne fotki z wakacji, a nie dzieła sztuki, prawda? To małe akcesorium pozwoli oddalić smartfon i ująć więcej tła bez zniekształcania go. W ofercie Huawei dostępne są selfiesticki z łącznością Bluetooth oraz dodatkową wbudowaną lampą.

Z drugiej strony, można pobawić się różnymi obiektywami – od szerokokątnych typu rybie oko do szkieł makro. Ultraszeroki kąt da zabawny, wręcz karykaturalny efekt wypukłości. Czasem wygląda to naprawdę świetnie, choć trzeba uważać, by nie przesadzić. Obiektywy makro pozwolą ująć najmniejsze szczegóły. Można je kupić już za kilkanaście złotych.

Choć oczywiście w przypadku najlepszych smartfonów, jak Huawei P30 Pro, wszystko co trzeba, jest na pokładzie. To nie tylko 4 obiektywy, ale też nawet 50-krotny zoom cyfrowy. Dzięki niemu dosłownie z ręki (i od ręki) zrobić można np. pełne detali zdjęcie Księżyca. Albo jakiegoś zwierza, która na wycieczce do zoo postanowił skryć się na drugim końcu wybiegu. Tylko pamiętaj, że tu już rozdzielczość będzie kluczowa – wykorzystaj maksymalne możliwości, jakie daje P30 Pro.

Przede wszystkim – baw się dobrze

Fotografia na wczasach nie musi być idealna. Najważniejsze są relaks i dobra zabawa – nie zapominaj o tym. Nie jedziesz przecież robić fotoreportażu na konkurs dla profesjonalistów. Pozwól sobie na chwilę zapomnienia, pływanie, opalanie. Zdjęcia są tylko dodatkiem do wspaniale spędzonego czasu z przyjaciółmi lub rodziną. Baw się dobrze!