Japonia. Żółw opóźnił 5 rejsów lotniczych

Obecność żółwia to "dobry znak"

Wśród opóźnionych samolotów znajdował się m. in. Airbus A380 pomalowany w morskie żółwie. Przed pandemią samolot latał na Hawaje, dlatego postanowiono ozdobić go symbolicznymi motywami. Żółwie bowiem na Hawajach uważane są za zwierzęta święte. Obecnie maszyna wykorzystywana jest do krajowych lotów, jednak Linie lotnicze All-Nippon uważają, że pojawienie się żółwia, który spowodował opóźnienie Airbusa to "dobry znak", a linie lotnicze czeka wspaniała przyszłość.