Jarmark św. Dominika. Gdańsk szykuje się na turystów

- Wszyscy są zgodni co do tego, że jest problem, bo nie ma parkingów. Ja akurat dojeżdżam do pracy pociągiem z Malborka, a do Hali Targowej mam bliziutko. Ale mieszkańcy się żalą. Całe szczęście jest ich do żalenia się coraz mniej, bo wielu z nich posprzedawało albo przeznaczyło na wynajem mieszkania w centrum Gdańska. Większość pouciekała na obrzeża - wyjaśnia nam sprzedawczyni z Hali Targowej w Gdańsku.