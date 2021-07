Jarmark św. Dominika. Król langosz i inni gastronomiczni kusiciele

Ale nie dużo dalej, bo zatrzymuję się przy najdłuższej kolejce, także do węgierskiego specjału - langosza. To fenomen, bo sznurek ludzi do stoiska z tym przysmakiem to już standard od lat zarówno na Jarmarku św. Dominika, jak i bożonarodzeniowym. To bezapelacyjny król tych wydarzeń. Nie wiecie, gdzie jest stoisko z langoszem? To szukajcie najdłuższej kolejki.