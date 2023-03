Jarmarki wielkanocne w Polsce. Gdzie warto się wybrać?

Przypominamy, że to ostatni moment na wykorzystanie świadczenia w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Jego ważność upływa wraz z dniem 31 marca 2023. Każdy, kto do tej pory nie aktywował bonu na platformie ZUS, powinien to zrobić do końca miesiąca. Kwota z bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia, pozwoli opłacić pobyt w obiekcie noclegowym, czy skorzystanie z atrakcji turystycznej. Lista obiektów, honorujących taką płatność, znajduje się w portalach Nocowanie.pl i Noclegi.pl. Aby uniknąć utraty bonu, konieczne jest dokonanie rezerwacji jeszcze w marcu, jednakże wyjazd może odbyć się w innym terminie. Bon świetnie sprawdzi się do opłacenia zaliczki za pobyt, a nawet całego noclegu podczas długiego weekendu majowego czy wakacji.