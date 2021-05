Jaskinia Szachownica. Nieodpowiedzialni turyści wchodzą do niej mimo zakazu

W gminie Lipie, w pow. Kłobuckim, znajduje się jaskinia, do której wchodzenie oficjalnie jest zakazane. Nie jest to świeża sprawa - wejście do tego miejsca zawsze było i jest zabronione – także w przyszłości nie przewiduje się udostępnienia tego obiektu do zwiedzania. Jednak nie brakuje ryzykantów, którzy wchodzą do jaskini mimo wyraźnych oznaczeń. Nieodpowiedzialnych turystów uchwyciła kamera.