Jeden z najbardziej tajemniczych obiektów w Polsce. Fascynuje badaczy i turystów

Szczególnie zafascynowany kulturą i historią państwa faraonów był baron Friedrich von Ferenheid. To właśnie on postanowił, że w rodzinnym majątku wybuduje grobowiec, który będzie stylistycznie i architektonicznie nawiązywał do tradycji starożytnego Egiptu. W ten sposób powstała słynna piramida w Rapie. I być może nie byłoby w niej nic dziwnego, gdyby nie jeden szczegół.