Schroniska górskie w cieniu pandemii. "Powiedziała, że nie zejdzie, bo jest ciemno"

- Jest to spowodowane pandemią. Robimy to w trosce o turystów. Dopóki będzie trwała pandemia, nocleg zastępczy niestety nie będzie możliwy - wyjaśnia w rozmowie z WP Maria Łapińska, kierowniczka schroniska nad Morskim Okiem. - Zostaliśmy do tego zmuszeni przez kolejne restrykcje. Nawet w pokojach z łóżkami pełne obłożenie nie zawsze było możliwe, więc w ogóle nie było mowy o spaniu na podłodze. Nie ukrywajmy, "na glebie" turyści śpią stłoczeni, jeden obok drugiego, nic o sobie nie wiedząc i to po prostu jest niebezpieczne. Musieliśmy więc tego zaniechać na czas pandemii, mając świadomość, że jest to największe zagrożenie dla turystów, jeśli chodzi o nasze schronisko - dodaje.