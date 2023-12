Jedna z najdłuższych tradycji w Europie. Przyjeżdżają turyści z całego świata

Tegoroczna edycja karnawału Potignano rozpoczęła się we wtorek 26 grudnia br. rano od obrzędu, który jest prośbą do miejscowego Kościoła o wybaczenie swawolnych zabaw i sztubackich żartów. W czasie jego trwania co roku do włoskich miasteczek w tym rejonie kraju zjeżdżają się turyści z najróżniejszych państw świata, aby móc świętować, wziąć udział w paradach, organizowanych widowiskach i zabawach.