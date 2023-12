Świąteczny hit we Włoszech. "Ulicą płyną nieprzebrane tłumy"

- Ciccibacco siedzi na jednej z beczek, jego postać to mieszanka sacrum i profanum - odniesienie do pogaństwa i Bachusa, lubieżnego boga wina. Rybak symbolizuje pierwszych chrześcijan. Cyganka jest błyskotliwą dziewczyną, ale źle ubraną, jej zdolnością jest jasnowidzenie. Wśród wielu reprezentowanych zawodów nie może zabraknąć tej najstarszej na świecie profesji, czyli prostytutki reprezentującej erotyzm - w przeciwieństwie do dziewictwa Madonny. Mędrcy podążają za gwiazdą i przynoszą w prezencie złoto, kadzidło i mirrę. Przybywają na koniu, dromaderze i słoniu, symbolizując odpowiednio Europę, Afrykę i Azję - wylicza Mikrut. - Nawet studnia ma swoją symbolikę - w szopce to metafora paszczy piekła. Karczma, to choć dla wielu oznacza radość - bo to przecież jedzenie i picie - w żłóbku ma zupełnie inne znaczenie. Według Ewangelii, kiedy Maryja i Józef przybyli do Betlejem, prosili o gościnę w kilku gospodach, ale zostali przepędzeni. Wół i osioł ogrzewali swoim oddechem żłóbek, w którym leżał Jezus, symbolicznie jednak reprezentują dobro (wół) i zło (osioł).