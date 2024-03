Jedno z najbardziej rajskich miejsc na świecie. W końcu dolecimy z Polski bezpośrednio

- Polacy coraz chętniej wybierają się w bardzo egzotyczne zakątki świata. Jednym z nich są Filipiny, do których od grudnia będzie można polecieć bezpośrednio na pokładzie dreamlinera - informuje Marzena German z Wakacje.pl. - Współpraca na stałe z liniami lotniczymi w zakresie czarteru samolotów dalekiego zasięgu sprawia, że oferty stają się coraz bardziej atrakcyjne – głównie dlatego, że podróż bez przesiadki jest krótsza i bardzo wygodna. Jeśli ktoś chciałby jednak polecieć na wycieczkę do tego kraju wcześniej, będzie mógł to zrobić, ale z przesiadką - dodaje.