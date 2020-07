Wakacje 2020. Palawan został uznany za najlepszą wyspę na świecie

"T+L" opublikował 8 lipca listę 25 wysp na świecie, którymi turyści powinni się zainteresować w tym roku. Wybierając je, przyznawano im punktację w różnych kategoriach. I to właśnie Palawan, filipińska prowincja położona w regionie Mimaropa, zyskała aż 94,83 punktu.

To nie pierwszy raz, kiedy Palawan znajduje się na szczycie rankingu. Ten sam tytuł został przyznany rajskiej wyspie w 2013, 2016 i 2017 r. Czy powinno to dziwić? Absolutnie nie. To istny raj na Ziemi - turkusowy kolor wody u brzegów przywodzi na myśl broszury w biurach podróży. Są tu najlepsze sporty nurkowe na świecie, białe plaże, jaskinie czy podziemna rzeka Puerto Princesa, uznawana za jeden z 7 Nowych Cudów Świata Natury.