Jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce. Porównują je z włoskim Como

Same okolice Jeziora Bielawskiego to natomiast świetna baza wypadowa do innych, ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku – blisko stąd m. in. w Góry Sowie, Sudety Wałbrzyskie, a także do Wrocławia – stolicy regionu, oddalonej od Bielawy o zaledwie 60 km.