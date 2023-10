Jedyne takie miejsce w Europie. Niesamowity park rozrywki... pod ziemią

Kopalnia soli, o której mowa, znajduje się w północno-wschodniej, małej, rumuńskiej miejscowości Turda. Złoża soli rozciągają się w tym miejscu na obszarze o powierzchni 45 km kw. Pierwsze wzmianki o kopalni pochodzą z 1271 r. Przez lata, wydobywana sól trafiała głównie na rynek węgierski. Rozkwit działalności przypadł na okres panowania Habsburgów - w tym czasie powstało najwięcej nowych wyrobisk. W 1932 r. zaprzestano wydobycia. Ok. 15 lat temu przeprowadzono pełną adaptację kopalni do celów turystycznych, muzealnych i leczniczych. Takie funkcje pełni do dziś, dzięki czemu przyciąga setki tysięcy turystów z różnych krajów Europy.