Jedyne takie miejsce w Polsce. "Dość nieznane, a łatwo się tam dostać"

Gazeta informuje, że wyjątkowy punkt został wytyczony ponad 20 lat temu przez profesorów z krakowskiej AGH. W 2002 r. wyznaczyli go za pomocą systemów satelitarnych GPS prof. Ryszard Tadeusiewicz i dr Leszek Borkowski, a w namierzeniu lokalizacji pomógł im astronom prof. Arkadiusz Góral. Odbyło się to z dokładnością co do jednego centymetra.