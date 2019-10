Jesień w regionie Emilia Romania. Coś dla miłośników włoskiej kuchni

Nie tak daleko od największych włoskich miast, jak Bolonia, Faenza i Rawenna, znajdują się dobrze zachowane i oryginalne zakątki.

Kraina oliwą płynąca – "płynne złoto" Brisighella

Oliwne atrakcje

Brisighella, znana jako centrum średniowieczne, ma do zaoferowania m.in. muzeum na świeżym powietrzu, poświęcone oliwie Brisighella (ChNP). Muzeum zbudowane na wzgórzach wokół wsi Brisighella, zostało utworzone w celu promowania odwiecznego dziedzictwa uprawy oliwek. Okres od listopada do grudnia, kiedy to odbywają się zbiory oliwek oraz produkcja oliwy, to doskonała okazja, aby bezpośrednio poznać drzewa oliwne, których

w regionie jest aż ponad dziewięćdziesiąt tysięcy.