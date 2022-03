Jest pierwszą kobietą z zagranicy, która ukończyła to szkolenie. Jej historia inspiruje

- Od najmłodszych lat miałam ogromną potrzebę poznawania świata. Ponieważ dorastając nigdy nie spotkałam kobiety-pilota, nie rozważałam też swojej kariery w lotnictwie. Było tak dopóki po raz pierwszy nie zobaczyłam mojej siostry za sterami samolotu - jako pilotki - i nie usłyszałam jej głosu w komunikacie dla pasażerów. Dało mi to ogromną motywację do działania i postanowiłam połączyć moją pasję do podróży z lataniem. Widziałam jak moja siostra zdobywa kolejne odznaczenia i zainspirowało mnie to do podążania jej śladami. Mam nadzieję, że dzieląc się moją historią, będę mogła zachęcić więcej młodych kobiet do tego, aby zastanowiły się nad karierą pilotki, a przynajmniej dać im znać, że mogą sięgnąć po własne marzenia i błękitne niebo, jeśli tylko na tym skupią swoje serca i umysły - tłumaczy.